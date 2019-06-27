Пожежу на складі секонд-хенду на Великій Кільцевій ліквідували

Пожежу на складі секонд-хенду у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району ліквідували, жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"О 19.30 у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом (розмір складу 150х150 м.) на площі 2 тис. 500 м2", - йдеться у повідомленні.

ДСНС

О 23:52 пожежу ліквідували.

"До гасіння залучалося 70 чол. о\с та 13 од. техніки", - заявили у відомстві.

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