Пожежу на складі секонд-хенду на Великій Кільцевій ліквідували
Пожежу на складі секонд-хенду у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району ліквідували, жертв і постраждалих немає.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"О 19.30 у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом (розмір складу 150х150 м.) на площі 2 тис. 500 м2", - йдеться у повідомленні.
О 23:52 пожежу ліквідували.
"До гасіння залучалося 70 чол. о\с та 13 од. техніки", - заявили у відомстві.
Нагадаємо:
- Ввечері 26 червня на території складу з секонд-хендом у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа.
- У КМДА заявляли, що через пожежу з’явилася загроза потрапляння продуктів горіння в Святошинський житловий район.
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