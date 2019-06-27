Пожар на складе секонд-хенда на Большой Кольцевой ликвидировали

Пожар на складе секонд-хенда в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района ликвидировали, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В 19.30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом (размер склада 150х150 м.) Нна площади 2 тыс. 500 м2", - говорится в сообщении.

ГСЧС

В 23:52 пожар был ликвидирован.

"К тушению привлекалось 70 чел. в/с и 13 ед. техники", - заявили в ведомстве.

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