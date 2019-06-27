Волкер прокоментував відведення українських підрозділів у Станиці Луганській

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

Про це він написав у Twitter.

"Хороший крок України у Станиці Луганській. Тепер Росія зобов'язана вжити відповідних заходів для зміцнення припинення вогню, включно з виведенням важкого озброєння і роззброєння незаконних збройних формувань", - підкреслив дипломат.

A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it’s up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 червня 2019 р.

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