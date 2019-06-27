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Волкер прокоментував відведення українських підрозділів у Станиці Луганській

Четвер, 27 червня 2019, 02:36
Волкер прокоментував відведення українських підрозділів у Станиці Луганській

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

Про це він написав у Twitter.

"Хороший крок України у Станиці Луганській. Тепер Росія зобов'язана вжити відповідних заходів для зміцнення припинення вогню, включно з виведенням важкого озброєння і роззброєння незаконних збройних формувань", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо:

  • Штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
  • У Штабі операції Об’єднаних сил наголосили, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.
  • Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів. 
  • Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні були відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.

Українська правда

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Теми: ДонбасУкраїнаСША
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