Волкер прокомментировал отвод украинских подразделений в Станице Луганской

243 просмотра
Четверг, 27 июня 2019, 02:36

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поприветствовал отвод украинских военных под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

Об этом он написал в Twitter.

"Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул дипломат.

Напомним:

  • В среду штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
  • В Штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
  • Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщает, что боевики также приступили к разведению сил и средств на участке номер один "Станица Луганская". 
  • 21 сентября 2016 участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.
  • Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны были отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс Украина США


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Донбассе оккупанты 21 раз обстреляли украинские позиции 26 июня 2019, 20:45
В ПАСЕ не упомянули Крым и контроль на Донбассе в рекомендациях для РФ 26 июня 2019, 10:50
Почти половина украинцев за автономию оккупированного Донбасса 25 июня 2019, 13:23
Все новости
Главные новости
Скандального российского депутата так и не избрали вице-президентом ПАСЕ
Представительница Хорватии избрана генсеком Совета Европы
В Киеве горит склад с секонд-хендом
ПАСЕ согласилась вернуть россиян без санкций
Все новости
исследование

Человек не взрослеет в 18

здоровье

8 упражнений для красивой осанки у водителей

семья

Свекровь, теща, мама и конфликты с ними: как жить дружно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів