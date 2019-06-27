Волкер прокомментировал отвод украинских подразделений в Станице Луганской
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поприветствовал отвод украинских военных под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
Об этом он написал в Twitter.
"Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул дипломат.
A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it’s up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 червня 2019 р.
Напомним:
- В среду штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
- В Штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
- Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщает, что боевики также приступили к разведению сил и средств на участке номер один "Станица Луганская".
- 21 сентября 2016 участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.
- Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны были отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.
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