Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ заявили, що її військові фахівці покинули Венесуелу

Четвер, 27 червня 2019, 04:56

Російські військово-технічні фахівці, які працювали у Венесуелі, вилетіли з Каракаса. Вони перебували у Венесуелі протягом трьох останніх місяців та здійснювали технічне сприяння.

Про це заявили у посольстві РФ у Венесуелі, передає DW.

"З Каракаса до Москви 26 червня вилетів літак Іл-62 з російськими техніками, які перебували у Венесуелі протягом трьох останніх місяців та здійснювали технічне сприяння, яке забезпечує РФ за контрактами у військово-технічній сфері з Венесуелою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає "Интерфакс", Венесуела серед країн латиноамериканського регіону найбільше експлуатує російське озброєння і військову техніку. Сума контрактів у сфері військово-технічного співробітництва між РФ та Венесуелою оцінювалась у 11 млрд доларів США.

Каракас, зокрема, купив російські мобільні системи ППО середньої дальності ЗРК "Бук-М2" і великої дальності  "Антей-2500".Також до Венесуели поставили 100 тисяч автоматів "Калашникова" нової модифікації АК-103.

Нагадаємо:

  • У січні Національна асамблея Венесуели, яка перебуває в опозиції до президента Ніколаса Мадуро, заявила, що з країни намагалися вивезти в Росію близько 20 тонн золота.
  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • На тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ПВК Вагнер" для охорони президента Ніколаса Мадуро.
  • У березні в Каракас прибули російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 і близько сотні військових.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
  • 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
  • Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення Мадуро.
  • Пізніше Гуайдо заявив, що не проти військового втручання США у ситуацію в країні.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяВенесуела
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: