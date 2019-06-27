У РФ заявили, що її військові фахівці покинули Венесуелу
Російські військово-технічні фахівці, які працювали у Венесуелі, вилетіли з Каракаса. Вони перебували у Венесуелі протягом трьох останніх місяців та здійснювали технічне сприяння.
Про це заявили у посольстві РФ у Венесуелі, передає DW.
"З Каракаса до Москви 26 червня вилетів літак Іл-62 з російськими техніками, які перебували у Венесуелі протягом трьох останніх місяців та здійснювали технічне сприяння, яке забезпечує РФ за контрактами у військово-технічній сфері з Венесуелою", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає "Интерфакс", Венесуела серед країн латиноамериканського регіону найбільше експлуатує російське озброєння і військову техніку. Сума контрактів у сфері військово-технічного співробітництва між РФ та Венесуелою оцінювалась у 11 млрд доларів США.
Каракас, зокрема, купив російські мобільні системи ППО середньої дальності ЗРК "Бук-М2" і великої дальності "Антей-2500".Також до Венесуели поставили 100 тисяч автоматів "Калашникова" нової модифікації АК-103.
Нагадаємо:
- У січні Національна асамблея Венесуели, яка перебуває в опозиції до президента Ніколаса Мадуро, заявила, що з країни намагалися вивезти в Росію близько 20 тонн золота.
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- На тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ПВК Вагнер" для охорони президента Ніколаса Мадуро.
- У березні в Каракас прибули російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 і близько сотні військових.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення Мадуро.
- Пізніше Гуайдо заявив, що не проти військового втручання США у ситуацію в країні.