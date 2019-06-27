У РФ заявили, що її військові фахівці покинули Венесуелу

Російські військово-технічні фахівці, які працювали у Венесуелі, вилетіли з Каракаса. Вони перебували у Венесуелі протягом трьох останніх місяців та здійснювали технічне сприяння.

Про це заявили у посольстві РФ у Венесуелі, передає DW.

"З Каракаса до Москви 26 червня вилетів літак Іл-62 з російськими техніками, які перебували у Венесуелі протягом трьох останніх місяців та здійснювали технічне сприяння, яке забезпечує РФ за контрактами у військово-технічній сфері з Венесуелою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає "Интерфакс", Венесуела серед країн латиноамериканського регіону найбільше експлуатує російське озброєння і військову техніку. Сума контрактів у сфері військово-технічного співробітництва між РФ та Венесуелою оцінювалась у 11 млрд доларів США.

Каракас, зокрема, купив російські мобільні системи ППО середньої дальності ЗРК "Бук-М2" і великої дальності "Антей-2500".Також до Венесуели поставили 100 тисяч автоматів "Калашникова" нової модифікації АК-103.

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