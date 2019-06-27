В РФ заявили, что ее военные специалисты покинули Венесуэлу

Российские военно-технические специалисты, которые работали в Венесуэле, вылетели из Каракаса. Они находились в Венесуэле в течение трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие.

Об этом заявили в посольстве РФ в Венесуэле, передает DW.

"С Каракаса в Москву 26 июня вылетел самолет Ил-62 с российскими техниками, которые находились в Венесуэле в течение трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие, которое обеспечивает РФ по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Интерфакс", Венесуэла среди стран латиноамериканского региона больше всех эксплуатирует российское вооружение и военную технику. Сумма контрактов в сфере военно-технического сотрудничества между РФ и Венесуэлой оценивалась в 11 млрд долларов США.

Каракас, в частности, купил российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности "Антей-2500" .Также в Венесуэлу поставили 100 000 автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103.

Напомним: