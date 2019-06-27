В РФ заявили, что ее военные специалисты покинули Венесуэлу
Российские военно-технические специалисты, которые работали в Венесуэле, вылетели из Каракаса. Они находились в Венесуэле в течение трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие.
Об этом заявили в посольстве РФ в Венесуэле, передает DW.
"С Каракаса в Москву 26 июня вылетел самолет Ил-62 с российскими техниками, которые находились в Венесуэле в течение трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие, которое обеспечивает РФ по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой", - говорится в сообщении.
Как отмечает "Интерфакс", Венесуэла среди стран латиноамериканского региона больше всех эксплуатирует российское вооружение и военную технику. Сумма контрактов в сфере военно-технического сотрудничества между РФ и Венесуэлой оценивалась в 11 млрд долларов США.
Каракас, в частности, купил российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности "Антей-2500" .Также в Венесуэлу поставили 100 000 автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103.
Напомним:
- В конце января Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, заявила, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения Мадуро.
- Позже Гуайдо заявил, что он не против военного вмешательства США в ситуацию в стране.