В РФ заявили, что ее военные специалисты покинули Венесуэлу

511 просмотров
Четверг, 27 июня 2019, 04:56

Российские военно-технические специалисты, которые работали в Венесуэле, вылетели из Каракаса. Они находились в Венесуэле в течение трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие.

Об этом заявили в посольстве РФ в Венесуэле, передает DW.

"С Каракаса в Москву 26 июня вылетел самолет Ил-62 с российскими техниками, которые находились в Венесуэле в течение трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие, которое обеспечивает РФ по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Интерфакс", Венесуэла среди стран латиноамериканского региона больше всех эксплуатирует российское вооружение и военную технику. Сумма контрактов в сфере военно-технического сотрудничества между РФ и Венесуэлой оценивалась в 11 млрд долларов США.

Каракас, в частности, купил российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности "Антей-2500" .Также в Венесуэлу поставили 100 000 автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103.

Напомним:

  • В конце января Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, заявила, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.
  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
  • В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения Мадуро.
  • Позже Гуайдо заявил, что он не против военного вмешательства США в ситуацию в стране.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Венесуэла


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп о встрече с Путиным на саммите G20: Разговор будет очень хорошим 27 июня 2019, 01:06
Комитет Палаты конгресса США поддержал санкции против трубы РФ - Коболев 26 июня 2019, 23:33
В РФ назвали решение ПАСЕ первым шагом к признанию Крыма российским 26 июня 2019, 23:00
Все новости
Главные новости
Выборы ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня
Скандального российского депутата так и не избрали вице-президентом ПАСЕ
Представительница Хорватии избрана генсеком Совета Европы
В Киеве горит склад с секонд-хендом
Все новости
мнение

Ученые приблизились к пониманию природы аутизма

здоровье

8 упражнений для красивой осанки у водителей

здоровье

10 вещей, которые расскажут о здоровье ногтевые пластины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів