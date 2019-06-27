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Спека й відсутність дощу погіршують повітря у Києві – ДСНС

Четвер, 27 червня 2019, 09:10

Спекотна погода без опадів і вітру погіршують ситуацію з забрудненням повітря у столиці України

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Український гідрометцентр.  

"Внаслідок погодних умов, що спостерігалися в місті Києві  останнім часом (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря", – йдеться у повідомленні.

"Починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду", – нагадує ДСНС. 

"Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту", – пояснюють фахівці.

Раніше повідомлялося, що покращення ситуації із атмосферним повітрям у Києві очікується в останні дні червня.

Теми: Київекологіяпогода
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