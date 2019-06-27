Жара и отсутствие дождя ухудшают воздух в Киеве – ГСЧС

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Четверг, 27 июня 2019, 09:10

Жаркая погода без осадков и ветра ухудшают ситуацию с загрязнением воздуха в столице Украины

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В результате погодных условий, которые наблюдались в Киеве в последнее время (сухая жаркая погода без осадков, отсутствие значительного ветра, наличие в приземном слое воздуха задерживающих слоев, отсутствие перемешивания приземного воздуха с верхними слоями), происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха", – говорится в сообщении.

"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида", – напоминает ГСЧС.

"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающее влияние автотранспорта", – объясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что улучшение ситуации с воздухом в Киеве ожидается в последние дни июня.

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Темы: Киев экология погода


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