Глава "Слуги народу" Разумков розкритикував демарш України у ПАРЄ

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Четвер, 27 червня 2019, 12:09

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що попри відновлення повноважень Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи, вважає недоцільним вихід української делегації з її складу.

Про це він сказав в ефірі "Українського радіо".

За його словами, позиція партії "Слуга народу" полягає у тому, що наразі такі дії України є недоцільними.

"Коли ми будемо представниками українського парламенту, ми будемо відстоювати інтереси нашої країни і на таких майданчиках. Тому це не конструктивно, неправильно розвернутися і піти, незважаючи на ті події, які, на жаль, відбулися", - заявив Разумков. 

Він зазначив, що подіям, які відбулися у ПАРЄ, передувала велика кількість різних дій, а іноді і бездіяльності, у тому числі, з боку України. 

"Тому сьогодні склались обставини так, як склалися. Я думаю, що все у цьому світі змінюється. І позиція представників нового парламенту у ПАРЄ  буде такою, що у майбутньому вони зможуть вплинути", - сказав лідер політсили.

"Розумієте, завжди було просто розвернутися і піти. А треба не розвертатися і йти, а треба діяти", - додав він.  

Щодо позиції президента відносно демаршу українських дипломатів, то, за словами Разумкова, Зеленський озвучить її сам, оскільки він "самодостатній політик", який розбирається у багатьох речах.

Нагадаємо:

  • У середу, 26 червня, ввечері Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення росіянами принципів Ради Європи.
  • Ухвалений документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку російської держави та виніс 5 вимог до Росії. Проте пропозиції України розширити цей список новими порушенням в Криму та на Донбасі були відхилені.
  • За рішення проголосували 116 депутатів, 52 - проти, 15 утрималися. 
  • На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутати обрані нелегально через голоси кримчан.
  • Українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму.
  • Президент Володимир Зеленський заявляв, що розчарований рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Яна Міланова, УП

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Теми: Слуга народу Разумков Дмитро ПАРЄ


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