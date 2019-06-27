Глава "Слуги народу" Разумков розкритикував демарш України у ПАРЄ

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що попри відновлення повноважень Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи, вважає недоцільним вихід української делегації з її складу.

Про це він сказав в ефірі "Українського радіо".

За його словами, позиція партії "Слуга народу" полягає у тому, що наразі такі дії України є недоцільними.

"Коли ми будемо представниками українського парламенту, ми будемо відстоювати інтереси нашої країни і на таких майданчиках. Тому це не конструктивно, неправильно розвернутися і піти, незважаючи на ті події, які, на жаль, відбулися", - заявив Разумков.

Він зазначив, що подіям, які відбулися у ПАРЄ, передувала велика кількість різних дій, а іноді і бездіяльності, у тому числі, з боку України.

"Тому сьогодні склались обставини так, як склалися. Я думаю, що все у цьому світі змінюється. І позиція представників нового парламенту у ПАРЄ буде такою, що у майбутньому вони зможуть вплинути", - сказав лідер політсили.

"Розумієте, завжди було просто розвернутися і піти. А треба не розвертатися і йти, а треба діяти", - додав він.

Щодо позиції президента відносно демаршу українських дипломатів, то, за словами Разумкова, Зеленський озвучить її сам, оскільки він "самодостатній політик", який розбирається у багатьох речах.

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