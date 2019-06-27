Глава "Слуги народа" Разумков раскритиковал демарш Украины в ПАСЕ

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что несмотря на восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы, считает нецелесообразным выход украинской делегации из ее состава.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

По его словам, позиция партии "Слуга народа" состоит в том, что пока такие действия Украины нецелесообразны.

"Когда мы будем представителями украинского парламента, мы будем отстаивать интересы нашей страны и на таких площадках. Поэтому это не конструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на те события, которые, к сожалению, произошли", - заявил Разумков.

Он отметил, что событиям, которые произошли в ПАСЕ, предшествовала череда количество различных действий, а иногда и бездействия, в том числе, со стороны Украины.

"Поэтому сегодня сложились обстоятельства так, как сложились. Я думаю, что все в этом мире меняется. И позиция представителей нового парламента в ПАСЕ будет такой, что в будущем они смогут повлиять", - сказал лидер политсилы.

"Понимаете, всегда было просто развернуться и уйти. А надо не разворачиваться и уходить, а надо действовать", - добавил он.

Что касается позиции президента относительно демарша украинских дипломатов, то, по словам Разумкова, Зеленский озвучит ее сам, поскольку он "самодостаточный политик", который разбирается во многих вещах.

Напомним: