На Донбасі – 12 ворожих обстрілів, боєць отримав поранення

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Четвер, 27 червня 2019, 12:41

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 12 разів порушили режим тиші, один український боєць отримав поранення.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

"За попередньою інформацією, сьогодні дістав поранення один український захисник. Наразі він отримує невідкладну медичну допомогу, наші військові лікарі характеризують стан його здоров’я як задовільний", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник активно вів вогонь з артилерії і мінометів. За підрахунками штабу ООС, станом на 12.00 противник встиг витратити вісім снарядів 152-го та шість снарядів 122-го калібру, а також загалом 44 міни калібру 120 та 82 мм.

Під ворожий артилерійсько-мінометний вогонь уночі та вранці потрапляли наші оборонні укріплення поблизу Новолуганського Старогнатівки, Світлодарська, Новгородського, та с. Хутір Вільний.

Окрім того ворожий вогонь з автоматичних гранатометів та озброєння БМП фіксувався в районах н.п. Оріхове, Опитне та Золоте-4.

Повідомляється, що від початку доби підрозділи українських військ вели активні оборонні дії і відповідали противнику вогнем зі штатних засобів, без застосування заборонених зразків зброї.

Нагадаємо:

  • Минулої доби бойовики 39 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 7 українських військових отримали поранення.

Українська правда

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі


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