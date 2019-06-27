На Донбассе – 12 вражеских обстрелов, ранен боец
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим тишины, один украинский боец ранен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
"По предварительной информации, сегодня получил ранения один украинский защитник. Сейчас он получает неотложную медицинскую помощь, наши военные врачи характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник активно вел огонь из артиллерии и минометов. По подсчетам штаба ООС, по состоянию на 12.00 противник успел выпустить восемь снарядов 152-го и шесть снарядов 122-го калибра, а также в целом 44 мины калибра 120 и 82 мм.
Под вражеский артиллерийско-минометный огонь ночью и утром попадали наши оборонительные укрепления вблизи Новолуганского, Старогнатовки, Светлодарска, Новгородского, и с. Хутор Вольный.
Кроме того вражеский огонь из автоматических гранатометов и вооружения БМП фиксировался в районах н.п. Орехово, Опытное и Золотое-4.
Сообщается, что с начала суток подразделения украинских войск вели активные оборонительные действия и отвечали противнику огнем из штатных средств, без применения запрещенных образцов оружия.
Напомним:
- За прошедшие сутки боевики 39 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 7 украинских военных получили ранения.