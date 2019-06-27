Найстаріший нардеп вперше з 1990 року не йде в Раду

Народний депутат із фракції "Опозиційний блок", 86-річний мажоритарник з Донеччини Юхим Звягільський уперше з 1990 року не балотується на парламентських виборах.

Такого висновку дійшов рух ЧЕСНО за підсумками аналізу кандидатів у депутати у списках партій та в мажоритарних округах.

Зокрема, Звягільського немає в переліку кандидатів в окрузі №45, який охоплює Авдіївку та неокуповану частину Ясинуватського району Донецької області, від якого його обирали до парламенту на двох попередніх виборах 2012 та 2014 років.

Юхим Звягільський

Прізвища нардепа також не знайшли серед кандидатів в інших округах і виборчих списках партій.

Звягільський як найстарший за віком нардеп відкривав перші засідання новообраної Ради у двох скликаннях – сьомому 2012 року та восьмому 2014 року. Він єдиний нардеп усіх восьми скликань ВР - він має депутатський мандат безперервно з 1990 року.

У русі Звягільського називають прогульником та фігурантом журналістських антикорупційних розслідувань.

У 1994-1997 роках він переховувався в Ізраїлі від українського слідства, яке підозрювало його в розкраданні держкоштів в особливо великих розмірах.

У 1998 році, після запровадження змішаної виборчої системи, Звягільський став нардепом від округу №43 (Київський та Куйбишевський райони Донецька) як самовисуванець, а з 2002 до 2014 року його обирали до парламенту, як члена Партії регіонів.

У 2014 році вибори на Донбасі відбувалися в умовах активних бойових дій, тоді нардеп пішов у Раду як самовисуванець у 45-му окрузі, частина якого була окупована бойовиками. Вибори там відбулися лише на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг, отримавши рекордно низьку кількість голосів – 1454.