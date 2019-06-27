Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найстаріший нардеп вперше з 1990 року не йде в Раду

Четвер, 27 червня 2019, 14:25

Народний депутат із фракції "Опозиційний блок", 86-річний мажоритарник з Донеччини Юхим Звягільський уперше з 1990 року не балотується на парламентських виборах.

Такого висновку дійшов рух ЧЕСНО за підсумками аналізу кандидатів у депутати у списках партій та в мажоритарних округах.

Зокрема, Звягільського немає в переліку кандидатів в окрузі №45, який охоплює Авдіївку та неокуповану частину Ясинуватського району Донецької області, від якого його обирали до парламенту на двох попередніх виборах 2012 та 2014 років.

 
Юхим Звягільський

Прізвища нардепа також не знайшли серед кандидатів в інших округах і виборчих списках партій.

Звягільський як найстарший за віком нардеп відкривав перші засідання новообраної Ради у двох скликаннях – сьомому 2012 року та восьмому 2014 року. Він єдиний нардеп усіх восьми скликань ВР - він має депутатський мандат безперервно з 1990 року. 

У русі Звягільського називають прогульником та фігурантом журналістських антикорупційних розслідувань.

У 1994-1997 роках він переховувався в Ізраїлі від українського слідства, яке підозрювало його в розкраданні держкоштів в особливо великих розмірах.

У 1998 році, після запровадження змішаної виборчої системи, Звягільський став нардепом від округу №43 (Київський та Куйбишевський райони Донецька) як самовисуванець, а з 2002 до 2014 року його обирали до парламенту, як члена Партії регіонів.

У 2014 році вибори на Донбасі відбувалися в умовах активних бойових дій, тоді нардеп пішов у Раду як самовисуванець у 45-му окрузі, частина якого була окупована бойовиками. Вибори там відбулися лише на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг, отримавши рекордно низьку кількість голосів – 1454.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадавибориОпозиційний блок
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: