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Самый старый нардеп впервые с 1990 года не идет в Раду

Четверг, 27 июня 2019, 14:25

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок", 86-летний мажоритарщик из Донецкой области Ефим Звягильский впервые с 1990 года не баллотируется на парламентских выборах.

К такому выводу пришло движение ЧЕСНО по итогам анализа кандидатов в депутаты в списках партий и в мажоритарных округах.

В частности, Звягильского нет в списке кандидатов в округе №45, который охватывает Авдеевку и неоккупированную часть Ясиноватского района Донецкой области, от которого его избирали в парламент на двух предыдущих выборах 2012 и 2014 гг.

 
Ефим Звягильский

Фамилии нардепа также не нашли среди кандидатов в других округах и избирательных списках партий.

Звягильский как самый старший по возрасту нардеп открывал первые заседания новоизбранной Рады в двух созывах - седьмом 2012 года и восьмом 2014 года. Он единственный нардеп всех восьми созывов ВР - он имеет депутатский мандат непрерывно с 1990 года.

В движении Звягильского называют прогульщиком и фигурантом журналистских антикоррупционных расследований.

В 1994-1997 годах он скрывался в Израиле от украинского следствия, которое подозревало его в хищении госсредств в особо крупных размерах.

В 1998 году, после введения смешанной избирательной системы, Звягильский стал нардепом от округа №43 (Киевский и Куйбышевский районы Донецка) как самовыдвиженец, а с 2002 до 2014 года его избирали в парламент, как члена Партии регионов.

В 2014 году выборы на Донбассе происходили в условиях активных боевых действий, тогда нардеп пошел в Раду как самовыдвиженец в 45-м округе, часть которого была оккупирована боевиками. Выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил, получив рекордно низкое количество голосов - 1454.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадавиборыОппозиционный блок
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