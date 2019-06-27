Одесит, якому Зеленський хоче довірити область, заробив мільйони у Придністров’ї – "Схеми"

Запропонований президентом Володимиром Зеленським та схвалений Кабінетом міністрів кандидат на голову Одеської обласної державної адміністрації Андрій Андрейчиков заробляє на торгівлі з заводом невизнаної "Придністровської молдовської республіки".

Про це повідомляють журналісти-розслідувачі програми "Схеми".

Фірма одеського бізнесмена ТОВ "Балкер" експортує до Придністров’я побутовий металобрухт і відходи з вуглецевих сталей

Журналісти проаналізували дані української митниці за період з 2015-го до 2018 року і виявили, що лише за цей час підприємство Андрейчикова експортувало металобрухту на "Молдовський металургійний завод" у місті Рибниця на 379,1 млн гривень.

У 2015-2016 роках "Балкер" експортував брухту на суму 195,6 млн гривень, у 2017-му – 96,6 млн гривень, у 2018 році – 86,8 млн гривень.

Усього за цей період фірма Андрейчикова поставила понад 60 тисяч тонн металобрухту на "Молдовський металургійний завод".

Андрій Андрейчиков – 41-річний одеський бізнесмен.

Він народився у Ризі (Латвія). Дитинство провів у Рибниці (Придністров'я, Молдова). На Молдовському металургійному заводі Андрейчиков починав свою трудову діяльність слюсарем.

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