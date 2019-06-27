Одесит, якому Зеленський хоче довірити область, заробив мільйони у Придністров’ї – "Схеми"
Запропонований президентом Володимиром Зеленським та схвалений Кабінетом міністрів кандидат на голову Одеської обласної державної адміністрації Андрій Андрейчиков заробляє на торгівлі з заводом невизнаної "Придністровської молдовської республіки".
Про це повідомляють журналісти-розслідувачі програми "Схеми".
Фірма одеського бізнесмена ТОВ "Балкер" експортує до Придністров’я побутовий металобрухт і відходи з вуглецевих сталей
Журналісти проаналізували дані української митниці за період з 2015-го до 2018 року і виявили, що лише за цей час підприємство Андрейчикова експортувало металобрухту на "Молдовський металургійний завод" у місті Рибниця на 379,1 млн гривень.
У 2015-2016 роках "Балкер" експортував брухту на суму 195,6 млн гривень, у 2017-му – 96,6 млн гривень, у 2018 році – 86,8 млн гривень.
Усього за цей період фірма Андрейчикова поставила понад 60 тисяч тонн металобрухту на "Молдовський металургійний завод".
Андрій Андрейчиков – 41-річний одеський бізнесмен.
Він народився у Ризі (Латвія). Дитинство провів у Рибниці (Придністров'я, Молдова). На Молдовському металургійному заводі Андрейчиков починав свою трудову діяльність слюсарем.
Читайте також: Торговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського. Досьє
Нагадаємо:
- Навесні 2019 року тодішній президент Петро Порошенко виключив зі списку санкцій України Молдовський металургійний завод.
- Депутат Сергій Лещенко тоді стверджував, що завод контролює близький до президента РФ Володимира Путіна олігарх Алішер Усманов.
- 26 червня уряд схвалив призначення восьми нових глав ОДА, запропонованих Зеленським.
- Серед них був Андрій Андрейчиков. Як з’ясувала УП, він володіє бізнесом, що спеціалізується на металобрухті. Також Андрейчиков є співвласником іншої компанії разом із соратником проросійського нардепа-втікача Ігоря Маркова, бізнесменом, засудженим за наміри захоплення державної влади, та екс-нардепом, який спонсорував президентську кампанію Зеленського.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua