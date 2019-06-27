Одессит, которому Зеленский хочет отдать область, получил миллионы из Приднестровья – "Схемы"
Предложенный президентом Владимиром Зеленским и одобренный Кабинетом министров кандидат на главу Одесской областной государственной администрации Андрей Андрейчикова зарабатывает на торговле с заводом непризнанной "Приднестровской молдавской республики".
Об этом сообщают журналисты-расследователи программы "Схемы".
Фирма одесского бизнесмена ООО "Балкер" экспортирует в Приднестровье бытовой металлолом и отходы из углеродистых сталей
Журналисты проанализировали данные украинской таможни за период с 2015-го до 2018 года и обнаружили, что только за это время предприятие Андрейчикова экспортировало металлолома на "Молдавский металлургический завод" в городе Рыбница на 379,1 миллион гривен.
В 2015-2016 годах "Балкер" экспортировал лома на сумму 195,6 млн гривен, в 2017-м – 96,6 млн гривен, в 2018 году – 86,8 млн гривен.
Всего за этот период фирма Андрейчикова поставила более 60 тысяч тонн металлолома на "Молдавский металлургический завод".
Андрей Андрейчиков – 41-летний одесский бизнесмен.
Он родился в Риге (Латвия). Детство провел в Рыбнице (Приднестровье, Молдова). На Молдавском металлургическом заводе Андрейчиков начинал свою трудовую деятельность.
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Напомним:
- Весной 2019 тогдашний президент Петр Порошенко исключил из списка санкций Украина Молдавский металлургический завод.
- Депутат Сергей Лещенко тогда утверждал, что завод контролирует близкий к президенту РФ Владимиру Путину олигарх Алишер Усманов.
- 26 июня правительство одобрило назначение восьми новых глав ОГА, предложенных Зеленским.
- Среди них был Андрей Андрейчиков. Как выяснила УП, он владеет бизнесом, специализирующаяся на металлоломе. Также Андрейчикова является совладельцем другой компании вместе с соратником пророссийского беглого нардепа Игоря Маркова, бизнесменом, осужденным за намерения захвата государственной власти, и экс-нардепом, который спонсировал президентскую кампанию Зеленского.
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