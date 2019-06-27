Балух знову оголосив голодування з вимогами до російських тюремників

Український політв'язень Володимир Балух, утримуваний в російській колонії, знову оголосив голодування.

Про це пише російська "Новая газета" з посиланням на адвоката Данііла Бермана.

Кримчанин Балух вимагає допустити до нього українського консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.

Адвокат розповів, що відвідав політв'язня 25 червня і тоді ж дізнався від нього про голодування.

"Він (Балух – УП) вже знав, що до нього безуспішно намагався пробитися консул його країни. До цього Балух двічі подавав заяву, що якщо до нього не допустять консула України, то він оголосить голодування. Оскільки адміністрація всі ці заяви проігнорувала, Володимир Григорович повідомив мені, що з вечора 25 числа починає голодування", – пояснив адвокат.

Наступного дня захисник знову відвідав українця. Балух підтвердив, що перестав приймати їжу, і передав письмове повідомлення для адміністрації про початок голодування.

Повідомлення Балуха про початок голодування

"Я негайно передав його заяву про початок голодування у канцелярію колонії і поїхав до Твері, де точно таку ж заяву передав в УФСВП (служба виконання покарань – УП) по Тверській області (Балуха тримають в колонії Тверської області – УП). Прокуратуру з нагляду я сповістив по електронною поштою, так само як і уповноважених з прав людини по Тверській області і Росії. Сподіваюся, що хоч хтось відгукнеться", – додав адвокат.

Він пояснив, що оголошення голодовки і розголос навколо того, що відбувається з кримчанином в колонії, - "це вимушений і, можливо, єдиний засіб, останній спосіб домогтися припинення порушення прав Балуха".

"Складається враження, що адміністрація колонії навмисно створює всі умови, щоб Балух провів за ґрат як можна більше часу і не вийшов за УДЗ (умовно-достоковим звільненням – УП)", – говорить захисник.

За його словами, Балух "безвилазно знаходиться в штрафному ізоляторі", постійно мерзне, не отримує необхідного медичного обслуговування.

"Як показала практика, розголос в цьому випадку – кращий адвокат. Саме тому мій підзахисний і попросив мене довести до громадськості та ЗМІ причини, за якими він почав голодування", – зазначив захисник.

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