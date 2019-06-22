Балух заявив, що у колонії його життю може загрожувати небезпека

У російській колонії, де утримують політв'язня Володимира Балуха, можуть готувати "серйозні провокації" і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека.

Про це своєму адвокату Ользі Дінзе заявив сам Балух, повідомляє "Кримська правозахисна група".

За словами Дінзе, яка відвідала підзахисного у колонії № 4 м.Торжок (РФ) 21 червня, Балуха знову відправили до ШІЗО на 15 діб за незначне порушення, яке було спровоковано співробітниками колонії.

У штрафному ізоляторі Балух перебуватиме до 2 липня.

"Українець вважає, що проти нього можуть готувати більш серйозні провокації і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека. Він знає про різні чутки, які поширюють про нього, щоб агресивно налаштувати інших ув'язнених проти нього", - зазначила адвокат.

Як заявила керівник Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник, в колонії намагаються зробити все, щоб позбавити українця можливості умовно-дострокового звільнення.

"Його вже неодноразово притягали до відповідальності за незначні порушення, але застосували до нього найжорсткіші заходи у вигляді тримання у ШІЗО. Ми вважаємо, що це роблять для обмеження прав і ще більшого погіршення його становища у колонії. Зараз він вже відзначений адміністрацією колонії як злісний порушник внутрішнього розпорядку. Це означає, що адміністрація колонії буде використовувати це з метою позбавити Балуха умовно-дострокового звільнення. Більш того, як "злісного порушника" його можуть перевести до місця позбавлення волі більш суворого режиму, ніж зараз", - зазначила Скрипник.

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