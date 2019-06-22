Балух заявив, що у колонії його життю може загрожувати небезпека
У російській колонії, де утримують політв'язня Володимира Балуха, можуть готувати "серйозні провокації" і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека.
Про це своєму адвокату Ользі Дінзе заявив сам Балух, повідомляє "Кримська правозахисна група".
За словами Дінзе, яка відвідала підзахисного у колонії № 4 м.Торжок (РФ) 21 червня, Балуха знову відправили до ШІЗО на 15 діб за незначне порушення, яке було спровоковано співробітниками колонії.
У штрафному ізоляторі Балух перебуватиме до 2 липня.
"Українець вважає, що проти нього можуть готувати більш серйозні провокації і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека. Він знає про різні чутки, які поширюють про нього, щоб агресивно налаштувати інших ув'язнених проти нього", - зазначила адвокат.
Як заявила керівник Crimean Human Rights Group Ольга Скрипник, в колонії намагаються зробити все, щоб позбавити українця можливості умовно-дострокового звільнення.
"Його вже неодноразово притягали до відповідальності за незначні порушення, але застосували до нього найжорсткіші заходи у вигляді тримання у ШІЗО. Ми вважаємо, що це роблять для обмеження прав і ще більшого погіршення його становища у колонії. Зараз він вже відзначений адміністрацією колонії як злісний порушник внутрішнього розпорядку. Це означає, що адміністрація колонії буде використовувати це з метою позбавити Балуха умовно-дострокового звільнення. Більш того, як "злісного порушника" його можуть перевести до місця позбавлення волі більш суворого режиму, ніж зараз", - зазначила Скрипник.
Нагадаємо,
- ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
- Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України у дворі його будинку.
- У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув вирок засудженому до 5 років колонії Балух та скоротив термін вироку на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
- Балух на понад 200 днів оголосив голодування, протестуючи проти вироку.
- 25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
- Наразі Балуха утримують у виправній колонії №4 м.Торжок Тверської області РФ.
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