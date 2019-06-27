Балух снова объявил голодовку с требованиями к российским тюремщикам

Украинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в российской колонии, снова объявил голодовку.

Об этом пишет российская "Новая газета" со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Крымчанин Балух требует допустить к нему украинского консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.

Адвокат рассказал, что посетил политзаключенного 25 июня и тогда же узнал от него про голодовку.

"Он (Балух – УП) уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку", – объяснил адвокат.

На следующий день защитник снова навестил украинца. Балух подтвердил, что перестал принимать пищу, и передал письменное уведомление для администрации о начале голодовки.

Уведомление Балуха о начале голодовке

"Я немедленно передал его заявление о начале голодовки в канцелярию колонии и поехал в Тверь, где точно такое же заявление передал в УФСИН (служба исполнения наказаний – УП) по Тверской области (Балуха держат в колонии Тверской области – УП). Прокуратуру по надзору я известил по электронной почте, так же как и уполномоченных по правам человека по Тверской области и России. Надеюсь, что хоть кто-то откликнется", – добавил адвокат.

Он объяснил, что объявление голодовки и огласка происходящего с крымчанином в колонии – "это вынужденная и, возможно, единственная мера, последний способ добиться прекращения нарушения прав Балуха".

"Складывается впечатление, что администрация колонии намеренно создает все условия, чтобы Балух провел за решеткой как можно больше времени и не вышел по УДО (условно-досрочное освобождение – УП)", – говорит защитник.

По его словам, Балух "безвылазно находится в штрафном изоляторе", постоянно мерзнет, не получает необходимого медицинского обслуживания.

"Как показала практика, огласка в данном случае — лучший адвокат. Именно поэтому мой подзащитный и попросил меня довести до общественности и СМИ причины, по которым он начал голодовку", – отметил защитник.

Напомним: