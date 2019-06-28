Путін про отруєння Скрипаля: Зрадники повинні бути покарані

Президент РФ Володимир Путін прокоментував отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Путін заявив, що цією справою мають займатися спецслужби.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, передає "Радіо Свобода".

Президент Росії дав зрозуміти, що погано ставиться до шпигунів. Він сказав, що "зрадники повинні бути покарані", при цьому не конкретизуючи, кого мав на увазі.

За його словами, РФ і Велика Британія зацікавлені в повноформатному відновленні відносин, попри розбіжності у справі Скрипалів.

Путін також заявив, що ліберальна ідея пережила свою мету, коли суспільство виступило проти імміграції та мультикультурності.

Президент Росії вважає, що останні кілька десятиліть ліберали намагалися диктувати свою волю світу, але припустилися серйозних помилок.

На його думку, канцлер Німеччини Ангела Меркель вчинила нерозумно, коли погодилась прийняти мільйон сирійських біженців.

"Президент США Дональд Трамп, навпаки, намагається зупинити потік мігрантів і наркотрафіку з Мексики", - зазначив Путін.

"Ліберальна ідея передбачає, що нічого не потрібно робити. Що мігранти можуть безкарно вбивати, грабувати і ґвалтувати, тому що їх права як мігрантів захищені. Ліберальна ідея застаріла. Вона вступила в суперечність з інтересами переважної більшості населення", - стверджує президент РФ.

Нагадуємо:

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні 2018 року.

За даними слідства, два агента російської розвідки, які прибули до Великої Британії за фальшивими документами, нанесли отруту на дверну ручку будинку Скрипаля.

Ще однією жертвою отруєння тією ж речовиною в кінці червня 2018 року стала громадянка Великої Британії Дон Стерджес. Імовірно отрута, якою вона отруїлася, перебувала у флаконі від парфумів.

Британці впевнені, що вони з'ясували "все, що варто знати" про замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, включаючи сліди, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.

Російська сторона заперечує будь-яку причетність до обох випадків отруєння.

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