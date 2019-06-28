Путин об отравлении Скрипаля: Предатели должны быть наказаны

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Путин заявил, что этим делом должны заниматься спецслужбы.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает "Радио Свобода".

Президент России дал понять, что плохо относится к шпионам. Он сказал, что "предатели должны быть наказаны", при этом не конкретизируя, кого имел в виду.

По его словам, РФ и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений, несмотря на различия в деле Скрипалей.

Путин также заявил, что либеральная идея пережила свою цель, когда общество выступило против иммиграции и мультикультурности.

Президент России считает, что последние несколько десятилетий либералы пытались диктовать свою волю миру, но допустили серьезные ошибки.

По его мнению, канцлер Германии Ангела Меркель поступило глупо, когда согласилась принять миллион сирийских беженцев.

"Президент США Дональд Трамп, наоборот, пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики", - отметил Путин.

"Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов защищены. Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", - утверждает президент РФ.

Напоминаем:

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года.

По данным следствия, два агента российской разведки, прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд на дверную ручку дома Скрипаля.

Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджес. Предположительно яд, которым она отравилась, находился во флаконе из-под духов.

Британские власти уверены, что они выяснили "все, что стоит знать" о покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, включая следы, ведущие прямиком к президенту РФ Владимиру Путину.

Российская сторона отрицает любую причастность к обоим случаям отравления.

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