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Гройсман порадив Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

П'ятниця, 28 червня 2019, 01:26
Гройсман порадив Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував президенту Володимиру Зеленському звернутися до глави МЗС Павла Клімкіна із закликом піти у відпустку.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передає LIGA.net.

"Нехай Зеленський звернеться до міністра закордонних справ Павла Климкіна, запропонує йому піти у відпустку на кілька місяців. Я йому її підпишу. І я готовий використовувати свої повноваження і внести будь-яку кандидатуру на позицію першого заступника глави МЗС, який буде виконувати обов'язки", - заявив Гройсман.

За його словами, кандидатуру першого заступника повинен запропонувати Зеленський.

Прем'єр розповів, що готовий допомогти президенту, чим може, не дивлячись на те, що вони з ним перебувають у різних політичних партіях.

Нагадаємо:

  • Президент на брифінгу у четвер звинуватив МЗС та особисто міністра Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує із ним у питаннях міжнародної політики, зокрема, що стосується звільнення українських моряків.
  • У відповідь на критику президента Клімкін заявив, що, на його думку, його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту.
  • Окремо він виклав на своїй Facebook-сторінці обидві дипломатичні ноти.

Теми: ГройсманКлімкінЗеленський
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