Гройсман порадив Зеленському відправити Клімкіна у відпустку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував президенту Володимиру Зеленському звернутися до глави МЗС Павла Клімкіна із закликом піти у відпустку.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передає LIGA.net.

"Нехай Зеленський звернеться до міністра закордонних справ Павла Климкіна, запропонує йому піти у відпустку на кілька місяців. Я йому її підпишу. І я готовий використовувати свої повноваження і внести будь-яку кандидатуру на позицію першого заступника глави МЗС, який буде виконувати обов'язки", - заявив Гройсман.

За його словами, кандидатуру першого заступника повинен запропонувати Зеленський.

Прем'єр розповів, що готовий допомогти президенту, чим може, не дивлячись на те, що вони з ним перебувають у різних політичних партіях.

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