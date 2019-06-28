Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Владимиру Зеленскому обратиться к главе МИД Павлу Климкин с призывом уйти в отпуск.
Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передает LIGA.net.
"Пусть Зеленский обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину, предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов использовать свои полномочия и внести любую кандидатуру на позицию первого заместителя главы МИД, который будет исполнять обязанности", - заявил Гройсман.
По его словам, кандидатуру первого заместителя должен предложить Зеленский.
Премьер рассказал, что готов помочь президенту, чем может, несмотря на то, что они с ним находятся в разных политических партиях.
Напомним:
- Президент на брифинге в четверг обвинил МИД и лично министра Климкина в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики, в частности, что касается освобождения украинских моряков.
- В ответ на критику президента Климкин заявил, что, по его мнению, его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту.
- Отдельно он выложил на своей Facebook-странице обе дипломатические ноты.
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