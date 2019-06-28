Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Владимиру Зеленскому обратиться к главе МИД Павлу Климкин с призывом уйти в отпуск.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передает LIGA.net.

"Пусть Зеленский обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину, предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов использовать свои полномочия и внести любую кандидатуру на позицию первого заместителя главы МИД, который будет исполнять обязанности", - заявил Гройсман.

По его словам, кандидатуру первого заместителя должен предложить Зеленский.

Премьер рассказал, что готов помочь президенту, чем может, несмотря на то, что они с ним находятся в разных политических партиях.

Напомним: