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Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Пятница, 28 июня 2019, 01:26
Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Владимиру Зеленскому обратиться к главе МИД Павлу Климкин с призывом уйти в отпуск.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передает LIGA.net.

"Пусть Зеленский обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину, предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов использовать свои полномочия и внести любую кандидатуру на позицию первого заместителя главы МИД, который будет исполнять обязанности", - заявил Гройсман.

По его словам, кандидатуру первого заместителя должен предложить Зеленский.

Премьер рассказал, что готов помочь президенту, чем может, несмотря на то, что они с ним находятся в разных политических партиях.

Напомним:

  • Президент на брифинге в четверг обвинил МИД и лично министра Климкина в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики, в частности, что касается освобождения украинских моряков.
  • В ответ на критику президента Климкин заявил, что, по его мнению, его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту.
  • Отдельно он выложил на своей Facebook-странице обе дипломатические ноты.

Темы: ГройсманКлимкинЗеленский
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