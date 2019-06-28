Чотирьох звільнених з полону ОРДЛО українців доправили до Мінська

Чотирьох звільнених з полону бойовиків українців доправили з Ростова-на-Дону до Мінська (Білорусь), звідки вони вирушать до Києва.

Про це 28 червня повідомив кум президента РФ, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.

Серед звільнених полонених - Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горяінов.

За словами Медведчука, ватажки ОРДЛО передали йому також документи звільнених - їхні паспорти, за якими вони і вилетять з Мінська до України.

Він додав, що чотирьох українців бойовики "ухвалили рішення звільнити в односторонньому порядку".

У свою чергу звільнені громадяни України на питання, у яких умовах вони утримувалися, заявили: "Без коментарів".

"Емоції переповнюють... Ми вдячні усім, хто займався питанням нашого звільнення", - зазначив один зі звільнених.

Також звільнені громадяни України повідомили, що дізналися про своє повернення додому кілька днів тому.

Коментуючи питання, яким чином було вирішено звільнити саме цих громадян України, Медведчук заявив, що родичі полонених зверталися до центру зі звільнення полонених, створеного при "Українському виборі" Медведчука.

За словами Медведчука, обміну полоненими з РФ та бойовиками не було з 2017 року "через владу Петра Порошенка, який відмовлявся продовжити обмін та здійснити другий етап".

"Тоді (у 2017 р. - ред.) ми домовилися, що другий етап буде означати обмін "всіх на всіх". Однак Порошенко у січні - лютому відмовився від цього", - заявив Медведчук.

Також він заявив, що нова влада "жодних конкретних кроків для звільнення чи обміну не здійснювала".

Медведчук додав, що за його сприяння з полону бойовиків звільнено 489 осіб "тільки з одного боку", а коли були двосторонні обміни - "це близько 1000 осіб".

Також він заявив, що за його даними на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей ще перебувають 70 громадян України.

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