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Ватажки "ДНР" і "ЛНР" передадуть Медведчуку 4 полонених

Четвер, 27 червня 2019, 13:28
Ватажки ДНР і ЛНР передадуть Медведчуку 4 полонених
Наталія Федосенко, ТАСС

Ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник дали Віктору Медведчуку згоду на звільнення чотирьох утримуваних осіб.

Про це йшлося на їхній зустрічі в Мінську, повідомляє російський ТАСС.

"Сподіваємося, що звільнення чотирьох осіб дозволить стимулювати Україну і перейти до обміну всіх встановлених на всіх встановлених. Це доцільно", – відповів Пушилін на прохання українського політика й кума президента Росії Медведчука.

За словами Пасічника, чотирьох людей буде у п'ятницю передано в Мінську Медведчуку.

ТАСС називає це "жестом доброї волі" з боку Пушиліна й Пасічника.

Медведчук зазначив, що "українська сторона продовжує вивчати списки з обміну з ЛНР і ДНР".

Він припустив, що українська влада продовжить проти нього кримінальне переслідування через домовленості з Донбасом, але це його "не зупинить".

Соратник Медведчука по партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович оприлюднив у Facebook список із чотирьох імен.

Список Рабінович ніяк не коментує, але в ньому значаться Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горяінов.

 

Віктор Медведчук на брифінгу, який показав близький до нього канал "112 Україна", дав зрозуміти, що вів переговори з особистої ініціативи – і звільнення буде одностороннім.

Він зазначив, що минуло рівно півтора року з останнього обміну, який був 27 грудня 2017 року.

За словами Медведчука, були домовленості про обмін на першому етапі 306 на 74 осіб, а на другому етапі – "всіх установлених на всіх установлених". Цей обмін нібито мав відбутися в січні-лютому 2018 року, але не відбувся через позицію президента Петра Порошенка.

Проросійський політик зазначив, що з травня 2018 року перестав їздити до Мінська.

"Після приходу нового президента Володимира Зеленського він, на жаль, теж у цих питаннях не зрушив із місця. Ця формула була і є прийнятною і вона може бути реалізована", – заявив він.

"Тому я звернувся до Леоніда Івановича і до Дениса Володимировича, побачивши, що пан Зеленський не збирається, в тому числі, звільняти чи проводити обміни", – пояснив Медведчук.

 

"Остання наша зустріч із Пушиліним Денисом Володимировичем 7 червня на полях Міжнародного економічного саміту в Санкт-Петербурзі теж стосувалася цього питання. Я звернувся з проханням про звільнення окремих громадян України, які утримуються в Донецьку й Луганську", – сказав він.

"Подібний крок, мотивував я, був би одностороннім, але важливим гуманітарним кроком із боку Донецька й Луганська", – уточнив Медведчук.

Зазначимо, що пожвавлення теми звільнення полонених відбувається напередодні парламентських виборів.

Нагадаємо:

  • Україна офіційно відмовляється вести прямі переговори з лідерами і представниками бойовиків окупованих територій Донецької й Луганської областей.
  • Голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук за президента Петра Порошенка через свою близькість із російським президентом Володимиром Путіним брав участь у переговорах про обмін полоненими.
  • Уже під завершення своєї каденції у квітні цього року Порошенко припинив зустрічі з Медведчуком і доручив Службі безпеки України перевірити, чи потрібна участь кума Путіна в переговорах про звільнення заручників.
  • Медведчук перед цим озвучив свій план щодо "встановлення миру".
  • У команді нового президента Володимира Зеленського хотіли виключити Медведчука з переговорів, але кум Путіна заявляв, що це не вдасться.
  • Також Медведчук обіцяв далі вести переговори нібито заради "миру" й вести партію в парламент заради реалізації Мінських угод.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукполоненіДонбасДНРЛНР
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