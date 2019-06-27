Ватажки "ДНР" і "ЛНР" передадуть Медведчуку 4 полонених
Ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник дали Віктору Медведчуку згоду на звільнення чотирьох утримуваних осіб.
Про це йшлося на їхній зустрічі в Мінську, повідомляє російський ТАСС.
"Сподіваємося, що звільнення чотирьох осіб дозволить стимулювати Україну і перейти до обміну всіх встановлених на всіх встановлених. Це доцільно", – відповів Пушилін на прохання українського політика й кума президента Росії Медведчука.
За словами Пасічника, чотирьох людей буде у п'ятницю передано в Мінську Медведчуку.
ТАСС називає це "жестом доброї волі" з боку Пушиліна й Пасічника.
Медведчук зазначив, що "українська сторона продовжує вивчати списки з обміну з ЛНР і ДНР".
Він припустив, що українська влада продовжить проти нього кримінальне переслідування через домовленості з Донбасом, але це його "не зупинить".
Соратник Медведчука по партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович оприлюднив у Facebook список із чотирьох імен.
Список Рабінович ніяк не коментує, але в ньому значаться Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горяінов.
Віктор Медведчук на брифінгу, який показав близький до нього канал "112 Україна", дав зрозуміти, що вів переговори з особистої ініціативи – і звільнення буде одностороннім.
Він зазначив, що минуло рівно півтора року з останнього обміну, який був 27 грудня 2017 року.
За словами Медведчука, були домовленості про обмін на першому етапі 306 на 74 осіб, а на другому етапі – "всіх установлених на всіх установлених". Цей обмін нібито мав відбутися в січні-лютому 2018 року, але не відбувся через позицію президента Петра Порошенка.
Проросійський політик зазначив, що з травня 2018 року перестав їздити до Мінська.
"Після приходу нового президента Володимира Зеленського він, на жаль, теж у цих питаннях не зрушив із місця. Ця формула була і є прийнятною і вона може бути реалізована", – заявив він.
"Тому я звернувся до Леоніда Івановича і до Дениса Володимировича, побачивши, що пан Зеленський не збирається, в тому числі, звільняти чи проводити обміни", – пояснив Медведчук.
"Остання наша зустріч із Пушиліним Денисом Володимировичем 7 червня на полях Міжнародного економічного саміту в Санкт-Петербурзі теж стосувалася цього питання. Я звернувся з проханням про звільнення окремих громадян України, які утримуються в Донецьку й Луганську", – сказав він.
"Подібний крок, мотивував я, був би одностороннім, але важливим гуманітарним кроком із боку Донецька й Луганська", – уточнив Медведчук.
Зазначимо, що пожвавлення теми звільнення полонених відбувається напередодні парламентських виборів.
Нагадаємо:
- Україна офіційно відмовляється вести прямі переговори з лідерами і представниками бойовиків окупованих територій Донецької й Луганської областей.
- Голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук за президента Петра Порошенка через свою близькість із російським президентом Володимиром Путіним брав участь у переговорах про обмін полоненими.
- Уже під завершення своєї каденції у квітні цього року Порошенко припинив зустрічі з Медведчуком і доручив Службі безпеки України перевірити, чи потрібна участь кума Путіна в переговорах про звільнення заручників.
- Медведчук перед цим озвучив свій план щодо "встановлення миру".
- У команді нового президента Володимира Зеленського хотіли виключити Медведчука з переговорів, але кум Путіна заявляв, що це не вдасться.
- Також Медведчук обіцяв далі вести переговори нібито заради "миру" й вести партію в парламент заради реалізації Мінських угод.
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