Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Четырех освобожденных из плена ОРДЛО украинцев доставили в Минск

Пятница, 28 июня 2019, 14:18
Четырех освобожденных из плена ОРДЛО украинцев доставили в Минск

Четырех освобожденных из плена боевиков ОРДЛО украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправятся в Киев.

Об этом 28 июня сообщил кум президента РФ, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. 

Среди освобожденных пленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

По словам Медведчука, главари ОРДЛО передали ему также документы освобожденных - их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину. 

Он добавил, что четырех украинцев боевики "приняли решение освободить в одностороннем порядке".

В свою очередь освобожденные граждане Украины на вопрос, в каких условиях они содержались, заявили: "Без комментариев".

"Эмоции переполняют ... Мы благодарны всем, кто занимался вопросом нашего освобождения", - отметил один из них.

Также освобожденные украинцы сообщили, что узнали о своем возвращении домой несколько дней назад.

Комментируя вопрос, как было решено освободить именно этих граждан Украины, Медведчук заявил, что родственники пленных обращались в центр по освобождению пленных, созданный при "Украинском выборе" Медведчука.

 

По его словам, обмена пленными с РФ и боевиками не было с 2017 года "из-за власти Петра Порошенко, который отказывался продолжить обмен и осуществить второй этап".

"Тогда (в 2017 - ред.) мы договорились, что второй этап будет означать обмен "всех на всех". Однако Порошенко в январе - феврале отказался от этого", - заявил Медведчук.

Также он заявил, что новая власть "никаких конкретных шагов для освобождения или обмена не осуществляла".

Медведчук добавил, что при его содействии из плена боевиков освобождены 489 человек "только с одной стороны", а когда были двусторонние обмены - "это около 1000 человек".

Также он заявил, что по его данным на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей еще находятся 70 граждан Украины.

Напомним,

  • Накануне главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали Виктору Медведчуку согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц.
  • По словам Пасечника, четыре человека будут переданы Медведчуку в пятницу в Минске.
  • В списке заявленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
  • Как отметил Медведчук, "украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР". Он также предположил, что украинская власть продолжит против него уголовное преследование за договоренности с Донбассом, но это его "не остановит".
  • Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Медведчук дал понять, что вел переговоры по личной инициативе. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеРосcияОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
пленные
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: