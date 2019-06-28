Четырех освобожденных из плена ОРДЛО украинцев доставили в Минск

Четырех освобожденных из плена боевиков ОРДЛО украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправятся в Киев.

Об этом 28 июня сообщил кум президента РФ, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Среди освобожденных пленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

По словам Медведчука, главари ОРДЛО передали ему также документы освобожденных - их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину.

Он добавил, что четырех украинцев боевики "приняли решение освободить в одностороннем порядке".

В свою очередь освобожденные граждане Украины на вопрос, в каких условиях они содержались, заявили: "Без комментариев".

"Эмоции переполняют ... Мы благодарны всем, кто занимался вопросом нашего освобождения", - отметил один из них.

Также освобожденные украинцы сообщили, что узнали о своем возвращении домой несколько дней назад.

Комментируя вопрос, как было решено освободить именно этих граждан Украины, Медведчук заявил, что родственники пленных обращались в центр по освобождению пленных, созданный при "Украинском выборе" Медведчука.

По его словам, обмена пленными с РФ и боевиками не было с 2017 года "из-за власти Петра Порошенко, который отказывался продолжить обмен и осуществить второй этап".

"Тогда (в 2017 - ред.) мы договорились, что второй этап будет означать обмен "всех на всех". Однако Порошенко в январе - феврале отказался от этого", - заявил Медведчук.

Также он заявил, что новая власть "никаких конкретных шагов для освобождения или обмена не осуществляла".

Медведчук добавил, что при его содействии из плена боевиков освобождены 489 человек "только с одной стороны", а когда были двусторонние обмены - "это около 1000 человек".

Также он заявил, что по его данным на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей еще находятся 70 граждан Украины.

Напомним,