Четырех освобожденных из плена ОРДЛО украинцев доставили в Минск
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Пятница, 28 июня 2019, 14:18
Четырех освобожденных из плена боевиков ОРДЛО украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправятся в Киев.
Об этом 28 июня сообщил кум президента РФ, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Среди освобожденных пленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
По словам Медведчука, главари ОРДЛО передали ему также документы освобожденных - их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину.
Он добавил, что четырех украинцев боевики "приняли решение освободить в одностороннем порядке".
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Напомним,
- Накануне главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали Виктору Медведчуку согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц.
- По словам Пасечника, четыре человека будут переданы Медведчуку в пятницу в Минске.
- В списке заявленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
- Как отметил Медведчук, "украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР". Он также предположил, что украинская власть продолжит против него уголовное преследование за договоренности с Донбассом, но это его "не остановит".
- Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Медведчук дал понять, что вел переговоры по личной инициативе.
Украинская правда
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