Четырех освобожденных из плена ОРДЛО украинцев доставили в Минск
Четырех освобожденных из плена боевиков ОРДЛО украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправятся в Киев.
Об этом 28 июня сообщил кум президента РФ, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Среди освобожденных пленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
По словам Медведчука, главари ОРДЛО передали ему также документы освобожденных - их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину.
Он добавил, что четырех украинцев боевики "приняли решение освободить в одностороннем порядке".
В свою очередь освобожденные граждане Украины на вопрос, в каких условиях они содержались, заявили: "Без комментариев".
"Эмоции переполняют ... Мы благодарны всем, кто занимался вопросом нашего освобождения", - отметил один из них.
Также освобожденные украинцы сообщили, что узнали о своем возвращении домой несколько дней назад.
Комментируя вопрос, как было решено освободить именно этих граждан Украины, Медведчук заявил, что родственники пленных обращались в центр по освобождению пленных, созданный при "Украинском выборе" Медведчука.
По его словам, обмена пленными с РФ и боевиками не было с 2017 года "из-за власти Петра Порошенко, который отказывался продолжить обмен и осуществить второй этап".
"Тогда (в 2017 - ред.) мы договорились, что второй этап будет означать обмен "всех на всех". Однако Порошенко в январе - феврале отказался от этого", - заявил Медведчук.
Также он заявил, что новая власть "никаких конкретных шагов для освобождения или обмена не осуществляла".
Медведчук добавил, что при его содействии из плена боевиков освобождены 489 человек "только с одной стороны", а когда были двусторонние обмены - "это около 1000 человек".
Также он заявил, что по его данным на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей еще находятся 70 граждан Украины.
Напомним,
- Накануне главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали Виктору Медведчуку согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц.
- По словам Пасечника, четыре человека будут переданы Медведчуку в пятницу в Минске.
- В списке заявленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
- Как отметил Медведчук, "украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР". Он также предположил, что украинская власть продолжит против него уголовное преследование за договоренности с Донбассом, но это его "не остановит".
- Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Медведчук дал понять, что вел переговоры по личной инициативе.