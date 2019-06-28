Четырех освобожденных из плена ОРДЛО украинцев доставили в Минск

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Пятница, 28 июня 2019, 14:18

Четырех освобожденных из плена боевиков ОРДЛО украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправятся в Киев.

Об этом 28 июня сообщил кум президента РФ, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. 

Среди освобожденных пленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

По словам Медведчука, главари ОРДЛО передали ему также документы освобожденных - их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину. 

Он добавил, что четырех украинцев боевики "приняли решение освободить в одностороннем порядке".

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Напомним,

  • Накануне главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали Виктору Медведчуку согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц.
  • По словам Пасечника, четыре человека будут переданы Медведчуку в пятницу в Минске.
  • В списке заявленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.
  • Как отметил Медведчук, "украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР". Он также предположил, что украинская власть продолжит против него уголовное преследование за договоренности с Донбассом, но это его "не остановит".
  • Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Медведчук дал понять, что вел переговоры по личной инициативе. 

Украинская правда

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Темы: пленные Росcия ОРДЛО


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