ООС: 14 обстрілів, без втрат

Від початку доби бойовики чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС у зведенні станом на 18 годину.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу населеного пункту Широкине, неподалік Опитного. Тричі з мінометів калібру 120 мм були обстріляні околиці Авдіївки. Також стріляли поблизу Водяного та в районі Лебединського.

Крім того, бойовики стріляли поблизу населеного пункту Новгородське, на околицях Кримського та в районі Південного. Тричі були зафіксовані обстріли біля Новолуганського.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.