ООС: 14 обстрелов, без потерь

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Пятница, 28 июня 2019, 19:22

С начала суток боевики четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, обстрелы зафиксированы вблизи населенного пункта Широкино, неподалеку Опытого. Трижды из минометов калибра 120 мм были обстреляны окрестности Авдеевки. Также стреляли вблизи Водяного и в районе Лебединского.

Кроме того, боевики стреляли вблизи населенного пункта Новгородское, в окрестностях Крымского и в районе Южного. Трижды были зафиксированы обстрелы у Новолуганского.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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