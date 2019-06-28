На Луганщині депутатам світить до 10 років через "референдум"

Прокуратурою Луганської області повідомлено про підозру двом депутатам Гірської міської ради VI скликання за фактом участі в організації та проведенні "референдуму" щодо відокремлення Луганської області від території України у травні 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2014 року вказані особи надали добровільну згоду на участь у псевдореферендумі у якості голови та секретаря так званої "дільничної виборчої комісії".

Зазначається, що підозрювані організували та провели у приміщенні навчального закладу незаконний "референдум", а по його завершенні жінки здійснили підрахунок бюлетенів та передали їх для подальшого проголошення "Акту про державну самостійність "ЛНР".

Депутатам повідомили про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

У прокуратурі додали, що раніше ще двох депутатів Гірської міської ради VI скликання судом визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та винесено обвинувальний вирок.