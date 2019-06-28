Прокуратурой Луганской области сообщено о подозрении двум депутатам Горного городского совета VI созыва по факту участия в организации и проведении "референдума" об отделении Луганской области от территории Украины в мае 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года указанные лица предоставили добровольное согласие на участие в псевдореферендуме в качестве председателя и секретаря так называемой "участковой избирательной комиссии".

Отмечается, что подозреваемые организовали и провели в помещении учебного заведения незаконный "референдум", а по его завершении женщины совершили подсчет бюллетеней и передали их для дальнейшего провозглашения "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

Депутатам сообщили о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В прокуратуре добавили, что ранее еще двое депутатов Горного городского совета VI созыва судом признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и вынесен обвинительный приговор.