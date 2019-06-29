У Путіна заявили про підготовку зустрічі глав МЗС і Міноборони Росії і Франції

Готується зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони Росії і Франції

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Йде підготовка зустрічі в форматі "два на два" - міністри закордонних справ і міністри оборони", - сказав він.

Як нагадує агентство, у п'ятницю президент РФ Володимир Путін провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили двостороннє співробітництво, українське питання, ситуацію в Ірані та Сирії, а також інші питання. Зокрема, глава французької держави згадав можливу зустріч міністрів двох країн.

ВИПРАВЛЕНО: В початковій версії новини російське агентство ТАСС вказало, що готується зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн, що беруть участь в "нормандському форматі".

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