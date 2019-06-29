У Путіна заявили про підготовку зустрічі глав МЗС і Міноборони Росії і Франції

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Субота, 29 червня 2019, 04:40

Готується зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони Росії і Франції

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Йде підготовка зустрічі в форматі "два на два" - міністри закордонних справ і міністри оборони", - сказав він.

Як нагадує агентство, у п'ятницю президент РФ Володимир Путін провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили двостороннє співробітництво, українське питання, ситуацію в Ірані та Сирії, а також інші питання. Зокрема, глава французької держави згадав можливу зустріч міністрів двох країн.

ВИПРАВЛЕНО: В початковій версії новини російське агентство ТАСС вказало, що готується зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн, що беруть участь в "нормандському форматі".

Нагадаємо:

  • Раніше Пєсков заявив, що обрання нового президента України Володимира Зеленського дає можливість говорити про реанімацію "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
  • "Для того щоб збиратися в нормандському форматі, потрібно спочатку зробити домашню роботу. У цьому плані ми очікуємо, що в осяжній перспективі помічники глав держав зберуться, щоб подивитися, чи є грунт необхідний для зустрічі в верхах", - сказав Пєсков.
  • 17 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів цих країн (Німеччини, Франції, України і Росії - УП).
  • Зеленський додав, що для початку діалогу "треба почати з конкретних кроків" - це звільнення полонених, повернення українських моряків, припинення вогню, розведення військ.

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Теми: Донбас Путін Росія Франція


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