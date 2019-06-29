У Путина заявили о подготовке встречи глав МИД и Минобороны в "нормандском формате"

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Суббота, 29 июня 2019, 04:40

Встреча министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в "нормандском формате", в настоящее время готовится.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Идет подготовка встречи [в "нормандском формате"] в формате "два на два" - министры иностранных дел и министры обороны", - сказал он.

Несколькими часами ранее Песков заявил, что избрание нового президента Украины Владимира Зеленского даёт возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Для того чтобы собираться в нормандском формате, нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва необходимая для встречи в верхах", - сказал Песков.

Напомним:

  • 17 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров этих стран (Германии, Франции, Украины и России - УП).
  • Зеленский добавил, что для начала диалога "надо начать с конкретных шагов" - это освобождение пленных, возвращение украинских моряков, прекращение огня, разведение войск.

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Темы: Донбасс Путин Росcия Франция Германия


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