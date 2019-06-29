У Путина заявили о подготовке встречи глав МИД и Минобороны в "нормандском формате"
Готовится встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Франции
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Идет подготовка встречи [в "нормандском формате"] в формате "два на два" - министры иностранных дел и министры обороны", - сказал он.
Несколькими часами ранее Песков заявил, что избрание нового президента Украины Владимира Зеленского даёт возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Для того чтобы собираться в нормандском формате, нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва необходимая для встречи в верхах", - сказал Песков.
ИСПРАВЛЕНО: В начальной версии новости российское агентство ТАСС указало, что готовится встреча министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в "нормандском формате".
Напомним:
- 17 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки встречи лидеров этих стран (Германии, Франции, Украины и России - УП).
- Зеленский добавил, что для начала диалога "надо начать с конкретных шагов" - это освобождение пленных, возвращение украинских моряков, прекращение огня, разведение войск.