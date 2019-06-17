Радники почнуть готувати зустріч "нормандської четвірки" - Зеленський

Зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів цих країн (Німеччини, Франції, України та Росії - УП).

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

"Ми дійшли згоди щодо важливості відновлення співпраці в рамках "нормандського формату". Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", - сказав він.

У свою чергу Макрон заявив, що Франція готова провести зустріч у "нормандському форматі".

"Коли прийде час, Франція готова провести засідання "нормандського формату", щоб підтримати зобов’язання. Але до цього нам потрібно зробити певні кроки, щоб були підтверджені наміри виконувати ці зобов’язання", - сказав він.

"Наші дипломатичні радники вже тримають на пульсі ці питання і ведуть перемовини, але щоб зустрічалися керівники держав, треба мати певні підстави, щоб ми були впевнені, що будуть виконуватися обіцянки", - додав Макрон.

"Ми хочемо найближчим часом подивитися, які можуть бути жести з одного й іншого боку, як будуть відбуватися попередні зустрічі, і ми вже попередньо обговорювали з канцлером Німеччини і з президентом Путіним, які це можуть бути жести й елементи, які йдуть у продовження мінського процесу для того, щоб знову поновити функціонування нормандського формату", - сказав він.

Пізніше Зеленський додав, що для початку діалогу "треба почати з конкретних кроків".

"На мою думку, конкретні кроки – це звільнення наших полонених, повернення українських моряків, буде припинення вогню, буде розведення військ, ми повинні побудувати і ми повинні робити гуманітарну місію – побудувати міст у Станиці Луганській", - сказав він.

"Ці кроки, я думаю, дуже нескладні, дуже термінові, і ми можемо їх зробити найближчим часом. І тоді ми повертаємося до "нормандського формату" і до вирішення цього серйозного конфлікту", - додав Зеленський.