Бойовики обстріляли Золоте-4, пошкоджено будинок

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Субота, 29 червня 2019, 10:09

Збройні формування РФ обстріляли населений пункт Золоте-4 на Луганщині, пошкодивши будинок мирних мешканців.

Як повідомляє в суботу прес-центр ООС, Золоте-4 обстріляли о 04.35 ранку 27 червня зі станкового протитанкового гранатомету з напрямку Золоте-5.

За фактом обстрілу мобільною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію.

В результаті розриву гранати зруйновано дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни і паркан житлового будинку.

Крім того, на автомобільній дорозі, поряд з будівлею, військові зафіксували вирву. За їхньою оцінкою, вона утворилася в результаті розриву ще однієї гранати.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі Луганська область обстріл


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