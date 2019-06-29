Боевики обстреляли Золотое-4, поврежден дом

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Суббота, 29 июня 2019, 10:09

Вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Золотое-4 в Луганской области, повредив дом мирных жителей.

Как сообщает в субботу пресс-центр ООС, Золотое-4 обстреляли в 04.35 утра 27 июня со станкового противотанкового гранатомета с направления Золотое-5.

По факту обстрела мобильной группой украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация.

В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.

Кроме того, на автомобильной дороге, рядом со зданием, военные зафиксировали воронку. По их оценке, она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе Луганская область обстрел


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