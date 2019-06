Порошенко обурений, що Трамп не радився з Києвом перед зустріччю з Путіним

Екс-президент Петро Порошенко обурений обговоренням України іноземними лідерами без участі самої України.

Про це він заявив у виступі в Тернополі у п’ятницю, відео якого опубліковано на сторінці Порошенка в Facebook.

"5 років, поки я був президентом, ніхто не наважувався без України говорити про Україну. Наша позиція була "nothing about Ukraine without Ukraine" (нічого про Україну без України). А зараз долю України обговорюють скрізь у світі, тільки без України", - обурився Порошенко.

Він назвав приниженням України намагання домовитися з Росією "за спиною" нашої країни.

"Перед будь-якими контактами з Москвою наші європейські чи американські партнери обов’язково координувалися зі мною, це свята правда. А потім детально інформували нас, як на даний момент почуваються вавки в голові у Путіна", - стверджує екс-президент.

За його словами, зустріч президента США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на саміті Великої двадцятки в Японії у п’ятницю – "це перша, перед якою ніхто так і не подзвонив до Києва".

"І відсутність дзвінка – це дуже і дуже тривожний сигнал. Це знову повернення в 2013 рік", - вважає Порошенко.

