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Порошенко возмущен, что Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным

Суббота, 29 июня 2019, 11:32
Порошенко возмущен, что Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным

Экс-президент Петр Порошенко возмущен обсуждением Украины иностранными лидерами без участия самой Украины.

Об этом он заявил в выступлении в Тернополе в пятницу, видео которого опубликовано на странице Порошенко в Facebook.

"5 лет, пока я был президентом, никто не решался без Украины говорить об Украине. Наша позиция была "nothing about Ukraine without Ukraine" (ничего об Украине без Украины). А сейчас судьбу Украины обсуждают везде в мире, только без Украины", - возмутился Порошенко.

Он назвал унижением Украины попытки договориться с Россией "за спиной" нашей страны.

"Перед любыми контактами с Москвой наши европейские или американские партнеры обязательно координировались со мной, это святая правда. А потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина", - утверждает экс-президент.

По его словам, встреча президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина на саммите Большой двадцатки в Японии в пятницу - "это первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев".

"И отсутствие звонка - это очень и очень тревожный сигнал. Это опять возвращение в 2013 год", - считает Порошенко.

Напомним:

  • Во время встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке обсуждалась, в частности, тема Украины.
  • В субботу Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом в ходе общения на G20 как одна из приоритетных.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоТрампПутин
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