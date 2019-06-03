Парубій хоче за літо прийняти виборчий кодекс про відкриті списки

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що парламентарі під час літньої сесії зможуть прийняти виборчий кодекс, який передбачає запровадження відкритих списків.

Про це він сказав під час погоджувальної ради 3 червня.

"У четвер по обіді рекомендується, щоб ми зайшли в розгляд проекту виборчого кодексу 31121", - сказав Парубій.

Він назвав цей кодекс одним з "найбільших законопроектів, який розглядали за час своєї каденції" і додав, що розраховує, що в четвер депутати зможуть розпочати "професійне і компетентне обговорення".

"Я сподіваюсь і вірю, що цей масштаб роботи Верховна Рада зможе провести, і ми зможемо ще на літній сесії прийняти виборчий кодекс з відкритими списками", - підсумував Парубій.

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