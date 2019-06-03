Парубій хоче за літо прийняти виборчий кодекс про відкриті списки
Понеділок, 3 червня 2019, 11:30
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що парламентарі під час літньої сесії зможуть прийняти виборчий кодекс, який передбачає запровадження відкритих списків.
Про це він сказав під час погоджувальної ради 3 червня.
"У четвер по обіді рекомендується, щоб ми зайшли в розгляд проекту виборчого кодексу 31121", - сказав Парубій.
Він назвав цей кодекс одним з "найбільших законопроектів, який розглядали за час своєї каденції" і додав, що розраховує, що в четвер депутати зможуть розпочати "професійне і компетентне обговорення".
"Я сподіваюсь і вірю, що цей масштаб роботи Верховна Рада зможе провести, і ми зможемо ще на літній сесії прийняти виборчий кодекс з відкритими списками", - підсумував Парубій.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- 21 травня Зеленський видав указ про розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
- Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
- Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.
Ірина Балачук, УП