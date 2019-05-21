Зеленський просить Парубія терміново скликати Раду

Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

Про це президент повідомив у Twitter.

"Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів", - написав Зеленський.

Крім того до порядку денного ВР мають включити внесення змін до закону "Про публічні закупівлі".

Президент прийняв відповідне рішення після консультацій з головами депутатських фракцій, главою ВР та його заступниками щодо розпуску Верховної Ради.

Зокрема, у ч. 2 ст. 83 Конституції, яка стосується позачергових сесій ВРУ, йдеться про те, що "позачергові сесії Верховної Ради, із зазначенням порядку денного, скликаються головою ВР на вимогу президента або на вимогу не менш як третини народних депутатів".

У ч.8 ст. 19 регламенту ВРУ відзначається, що "у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради на вимогу осіб, які мають право вимагати скликання позачергової сесії, голова ВР не пізніш як у триденний строк скликає позачергове пленарне засідання".

"До порядку денного такого засідання включаються лише питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такого засідання", - йдеться в документі.

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