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Поранення дитини патрульними: Стан хлопчика вкрай тяжкий — лікар

Понеділок, 3 червня 2019, 14:48
Поранення дитини патрульними: Стан хлопчика вкрай тяжкий — лікар

Головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук заявив, що стан 5-річного хлопчика, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили правоохоронці, є вкрай тяжким, медики поки не дають жодних прогнозів.

Про це він розповів під час брифінгу у понеділок, передає "Укрінформ".

"Дитина перебуває у вкрай тяжкому стані, на апараті штучного дихання. Функції серцево-судинної системи підтримуються за допомогою медикаментів", - сказав лікар.

Він підкреслив, що травма — надважка, з ушкодженням однієї з півкуль мозку.

"Згідно з медичними протоколами та стандартами НАТО, у дитини - бойова травма. Виконано повторне оперативне втручання: видалено гематому, частину черепа. Ця травма є такою, на яку реагують усі органи, також підключається поліорганна недостатність (вона дуже важко переноситься)", - розповів Гончарук.

За його словами, куля, якою було поранено дитину, лишається у мозку, діставати її, на переконання нейрохірургів, недоцільно.

Він додав, що наразі найголовніше — врятувати життя дитині.

"Тяжкість травми така, що робити прогнози нерозумно. Ми максимально використовуємо усе, щоб врятувати життя дитині. Ми зробили максимальний обсяг оперативного втручання, зараз завдання — стабілізувати стан", - наголосив лікар.

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-річному хлопчику.
  • В ніч на неділю голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що двоє підозрюваних поліцейських затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.

"Українська правда" у Threads

Теми: медицинаполіціядіти
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