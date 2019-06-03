Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирався обурений натовп
Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.
За його словами, спочатку під МВС було близько 100 активістів і більше десятка журналістів.
Пізніше активісти почали палити фаєри.
Збір людей відбувався через соціальні мережі. Один із закликів прийти під МВС розмістив у Facebook координатор С14 Сергій Мазур.
"О 21:00 акція під МВС. Щоб п‘яні мєнти з Переяслава понесли покарання за убитого 5-річного хлопчика", - пише він.
Кликала небайдужих і народний депутат Олена Сотник.
"О 21:30 сьогодні небайдужі зберуться під стінами МВС на Богомольця,10! Щоб дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться, як і полегшити відповідальність вбивць… Приходьте!" - закликає вона.
Згодом кількість людей, що зібралися, зросла до 150.
Через мобільну колонку активісти увімкнули пісню Росави "Спи маленький козачок".
Люди вигукували: "Авакова у відставку" і "Рядові убивають, Аваков покриває".
Перед дверима ВМС активісти написали балончиком "Вбивці", через що почалась штовханина.
На цей момент акція завершилася, але активісти закликали слідкувати за анонсами.
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
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