Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирався обурений натовп

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

За його словами, спочатку під МВС було близько 100 активістів і більше десятка журналістів.

Пізніше активісти почали палити фаєри.

Збір людей відбувався через соціальні мережі. Один із закликів прийти під МВС розмістив у Facebook координатор С14 Сергій Мазур.

"О 21:00 акція під МВС. Щоб п‘яні мєнти з Переяслава понесли покарання за убитого 5-річного хлопчика", - пише він.

Кликала небайдужих і народний депутат Олена Сотник.

"О 21:30 сьогодні небайдужі зберуться під стінами МВС на Богомольця,10! Щоб дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться, як і полегшити відповідальність вбивць… Приходьте!" - закликає вона.

Згодом кількість людей, що зібралися, зросла до 150.

Через мобільну колонку активісти увімкнули пісню Росави "Спи маленький козачок".

Люди вигукували: "Авакова у відставку" і "Рядові убивають, Аваков покриває".

Перед дверима ВМС активісти написали балончиком "Вбивці", через що почалась штовханина.

На цей момент акція завершилася, але активісти закликали слідкувати за анонсами.

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