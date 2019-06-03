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Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирався обурений натовп

Понеділок, 3 червня 2019, 22:54
фото: ельдар сарахман, уп

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

За його словами, спочатку під МВС було близько 100 активістів і більше десятка журналістів.

 

Пізніше активісти почали палити фаєри.

 

Збір людей відбувався через соціальні мережі. Один із закликів прийти під МВС розмістив у Facebook координатор С14 Сергій Мазур.

"О 21:00 акція під МВС. Щоб п‘яні мєнти з Переяслава понесли покарання за убитого 5-річного хлопчика", - пише він.

 

Кликала небайдужих і народний депутат Олена Сотник.

"О 21:30 сьогодні небайдужі зберуться під стінами МВС на Богомольця,10! Щоб дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться, як і полегшити відповідальність вбивць… Приходьте!" - закликає вона.

 

Згодом кількість людей, що зібралися, зросла до 150.

Через мобільну колонку активісти увімкнули пісню Росави "Спи маленький козачок".

Люди вигукували: "Авакова у відставку"  і "Рядові убивають, Аваков покриває".

Перед дверима ВМС активісти написали балончиком "Вбивці", через що почалась штовханина.

 

На цей момент акція завершилася, але активісти закликали слідкувати за анонсами.

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
  • 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.

Ельдар Сарахман, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствополіціядітиКиївМВС
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