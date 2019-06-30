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Озброєний "Томагавками" есмінець ВМС США увійшов у Чорне море

Неділя, 30 червня 2019, 06:29

Американський ракетний есмінець USS Carney в суботу ввечері, пройшовши протоку Босфор, увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Есмінець ВМС США, який має на борту крилаті ракети Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, йде по Чорному морю в напрямку Одеси, куди він повинен прибути в неділю.

Корабель візьме участь в багатонаціональних військово-морських навчаннях Sea Breeze 2019, що починаються 1 липня біля берегів України.

Раніше в суботу 6-й оперативний флот ВМС США повідомив, що "Carney почав свій візит в Чорне море з метою зміцнення регіональної стабільності на морі та участі в навчаннях Sea Breeze 2019".

Carney, також оснащений системою протиракетної оборони Aegis, разом з есмінцями ВМС США Donald Cook, Porter і Ross, розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військово-морській базі в Роті. Ці кораблі разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Нагадаємо:

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАЧорне морефлотОдеса
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