Озброєний "Томагавками" есмінець ВМС США увійшов у Чорне море
Американський ракетний есмінець USS Carney в суботу ввечері, пройшовши протоку Босфор, увійшов до акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Есмінець ВМС США, який має на борту крилаті ракети Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, йде по Чорному морю в напрямку Одеси, куди він повинен прибути в неділю.
Корабель візьме участь в багатонаціональних військово-морських навчаннях Sea Breeze 2019, що починаються 1 липня біля берегів України.
Раніше в суботу 6-й оперативний флот ВМС США повідомив, що "Carney почав свій візит в Чорне море з метою зміцнення регіональної стабільності на морі та участі в навчаннях Sea Breeze 2019".
Carney, також оснащений системою протиракетної оборони Aegis, разом з есмінцями ВМС США Donald Cook, Porter і Ross, розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військово-морській базі в Роті. Ці кораблі разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.
Нагадаємо:
- Раніше для участі в навчаннях в порт Одеси увійшов транспортно-десантний корабель США USNS Yuma.
- У навчаннях Sea Breeze-2019, які стартують 1 липня, візьмуть участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини, а також Грузії. Загалом у навчаннях буде задіяно близько 900 військовослужбовців.
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