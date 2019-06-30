Вооруженный "Томагавками" эсминец ВМС США вошел в Черное море
Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу вечером, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Эсминец ВМС США, имеющий на борту крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, идет по Черному морю в направлении Одессы, куда он должен прибыть в воскресенье.
Корабль примет участие в начинающихся 1 июля у берегов Украины многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019.
Ранее в субботу 6-й оперативный флот ВМС США сообщил, что "Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze 2019".
Carney, также оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Porter и Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
Напомним:
- Ранее для участия в учениях в порт Одессы вошел транспортно-десантный корабль США USNS Yuma.
- В учениях Sea Breeze-2019, которые стартуют 1 июля, примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в них будут задействованы около 900 военнослужащих.
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