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ООС: 8 обстрілів, бойовики застосовують міномети й гранатомети

Неділя, 30 червня 2019, 19:27

Від початку доби бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обстріли двічі зафіксовані поблизу Мар’їнки. Також стріляли неподалік Лебединського, поряд Широкиного, неподалік Опитного. Також обстріляли околиці населеного пункту Павлопіль.

Крім того, бойовики стріляли поблизу Луганського, та на околицях Новолуганського.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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