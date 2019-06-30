ООС: 8 обстрілів, бойовики застосовують міномети й гранатомети
Від початку доби бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.
"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, обстріли двічі зафіксовані поблизу Мар’їнки. Також стріляли неподалік Лебединського, поряд Широкиного, неподалік Опитного. Також обстріляли околиці населеного пункту Павлопіль.
Крім того, бойовики стріляли поблизу Луганського, та на околицях Новолуганського.
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