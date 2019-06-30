ООС: 8 обстрелов, боевики применяют минометы и гранатометы

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Воскресенье, 30 июня 2019, 19:27

С начала суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, обстрелы дважды зафиксированы вблизи Марьинки. Также стреляли неподалеку Лебединского, около Широкино, неподалеку Опытного. Также обстреляли окрестности населенного пункта Павлополь.

Кроме того, боевики стреляли вблизи Луганского, и в окрестностях Новолуганского.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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