ООС: 8 обстрелов, боевики применяют минометы и гранатометы

С начала суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, обстрелы дважды зафиксированы вблизи Марьинки. Также стреляли неподалеку Лебединского, около Широкино, неподалеку Опытного. Также обстреляли окрестности населенного пункта Павлополь.

Кроме того, боевики стреляли вблизи Луганского, и в окрестностях Новолуганского.