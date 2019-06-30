В ООС спростували інформацію про обстріл двох населених пунктів

У прес-центрі ООС заявили про непричетність українських військ до обстрілів Олександрівки та Золотого-5 на окупованій території.

Як йдеться на сторінці ООС у Facebook, 29 червня у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ опублікована інформація стосовно поранення жінки внаслідок обстрілу в Олександрівці Донецької області.

У лікарні, в Петровському районі Донецька, що на тимчасово окупованій території, команда місії бачила жінку з закривавленими бинтовими пов'язками на тілі. Медики повідомили представників місії, що до них доправили жінку 18 червня.

В повідомленні йдеться, що, зі слів жінки, 14 червня вона отримала осколкові поранення. Коли стався обстріл, пенсіонерка саме перебувала вдома.

"Слід відмітити, що обстріл Олександрівки в останніх звітах СММ ОБСЄ не був зафіксований, тим більше поранення людей у цьому населеному пункті. Є всі підстави стверджувати, що спостерігачі для фіксації на місце можливого обстрілу не виїжджали. Все це унеможливлює визначення правдивості слів жінки про отримання поранень внаслідок обстрілу", - заявили в ООС.

"Оскільки відсутні факти фіксації обстрілу, типу озброєння, напрямку стрільби та свідчення місцевого населення про обстріл необхідно зробити висновок підрозділи Об’єднаних сил до даного інциденту непричетні", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, у звіті зафіксовано пошкодження житлових будинків в Золотому 5.

В результаті обстрілу зі стрілецької зброї, 27 червня, пошкоджено вікно та стіна двоповерхового будинку. На вулиці Дундича, патруль в декількох квартирах багатоповерхівки помітив розбиті вікна, а в одній із квартир виявили подряпини на меблях.

За даними місії, пошкодження також спричинені вогнем зі стрілецької зброї. Мешканка однієї з квартир повідомила, що обстріл був вранці.

"Виходячи з вище згаданого, українська сторона СЦКК зазначає, що характеристика форми рельєфу даної місцевості складає закритий профіль, та виключає будь-яку можливість ураження будинку зі стрілецької зброї з боку ЗС України", - заявили в прес-центрі ООС.

Там підкреслили, що відстань до українських позицій становить понад 4,4 км, що за тактико-технічними характеристиками вказаної стрілецької зброї унеможливлює здійснення вищезазначеного обстрілу, в той час коли до позицій окупантів – 1,4 км.