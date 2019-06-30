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В ООС опровергли информацию об обстреле двух населенных пунктов

Воскресенье, 30 июня 2019, 19:58

В пресс-центре ООС заявили о непричастности украинских войск к обстрелам Александровки и Золотого-5 на оккупированной территории.

Как говорится на странице ООС в Facebook, 29 июня в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опубликована информация о ранении женщины в результате обстрела в Александровке Донецкой области.

В больнице, в Петровском районе Донецка, на временно оккупированной территории, команда миссии видела женщину с окровавленными бинтовыми повязками на теле. Медики сообщили представителям миссии, что к ним доставили женщину 18 июня.

В сообщении говорится, что, по словам женщины, 14 июня она получила осколочные ранения. Когда произошел обстрел, пенсионерка находилась дома.

"Следует отметить, что обстрел Александровки в последних отчетах СММ ОБСЕ не был зафиксирован, тем больше ранение людей в этом населенном пункте. Есть все основания утверждать, что наблюдатели для фиксации на место возможного обстрела не выезжали. Все это делает невозможным определение правдивости слов женщины о получении ранения в результате обстрела", - заявили в ООС.

"Поскольку отсутствуют факты фиксации обстрела, типа вооружения, направления стрельбы и свидетельства местного населения об обстреле, необходимо заключить, что подразделения Объединенных сил к данному инциденту непричастны", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в отчете зафиксировано повреждение жилых домов в Золотом 5.

В результате обстрела из стрелкового оружия, 27 июня повреждено окно и стена двухэтажного дома. На улице Дундича, патруль в нескольких квартирах многоэтажки заметил разбитые окна, а в одной из квартир обнаружили царапины на мебели.

По данным миссии, повреждения также вызваны огнем из стрелкового оружия. Жительница одной из квартир сообщила, что обстрел был утром.

"Исходя из вышеупомянутого, украинская сторона СЦКК отмечает, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль, и исключает любую возможность поражения дома из стрелкового оружия со стороны ВС Украины", - заявили в пресс-центре ООС.

Там подчеркнули, что расстояние до украинских позиций составляет более 4,4 км, что по тактико-техническим характеристикам указанного стрелкового оружия делает невозможным осуществление вышеупомянутого обстрела, в то время как до позиций оккупантов - 1,4 км.

Темы: Объединенные силы на ДонбассеОБСЕ
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