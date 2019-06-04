Лутковська замінить Геращенко в українській делегації ТКГ в Мінську

Екс-уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі у Мінську.

Цю інформацію Валерія Лутковська підтвердила у коментарі Громадському радіо.

"Я була на нараді президента України і голови делегації України у Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", — сказала Лутковська.

Раніше за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі відповідала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Валерія Лутковська з 24 квітня 2012 по 28 квітня 2017 обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нині вона програмна директорка Українського інституту з прав людини.

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