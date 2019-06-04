Лутковська замінить Геращенко в українській делегації ТКГ в Мінську
Вівторок, 4 червня 2019, 07:16
Екс-уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі у Мінську.
Цю інформацію Валерія Лутковська підтвердила у коментарі Громадському радіо.
"Я була на нараді президента України і голови делегації України у Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", — сказала Лутковська.
Раніше за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі відповідала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
Валерія Лутковська з 24 квітня 2012 по 28 квітня 2017 обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Нині вона програмна директорка Українського інституту з прав людини.
Нагадаємо:
- 3 червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з членами української делегації Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
- Леонід Кучма представляв Київ у ТКГ у 2014-2018 роках. Минулоріч у вересні завершив роботу в групі.
- Ірина Геращенко 16 травня повідомила, що написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі.
- 19 травня ЄвгенМарчук повідомив про припинення своєї діяльності у Мінському процесі.