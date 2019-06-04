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Лутковська замінить Геращенко в українській делегації ТКГ в Мінську

Вівторок, 4 червня 2019, 07:16

Екс-уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі у Мінську.

Цю інформацію Валерія Лутковська підтвердила у коментарі Громадському радіо.

"Я була на нараді президента України і голови делегації України у Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", — сказала Лутковська.

Раніше за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі відповідала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Валерія Лутковська з 24 квітня 2012 по 28 квітня 2017  обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нині вона програмна директорка Українського інституту з прав людини.

Нагадаємо:

  • 3 червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з членами української делегації Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
  • Леонід Кучма представляв Київ у ТКГ у 2014-2018 роках. Минулоріч у вересні завершив роботу в групі.
  • Ірина Геращенко 16 травня повідомила, що написала заяву про звільнення з посад уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представника України в гуманітарній підгрупі.
  • 19 травня ЄвгенМарчук повідомив про припинення своєї діяльності у Мінському процесі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угоди
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