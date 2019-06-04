СБУ офіційно відмовилася показувати декларацію друга Зеленського

Служба безпеки України офіційно відмовила журналістам в ознайомленні з декларацією про доходи тимчасово виконуючого обов'язки свого голови Івана Баканова.

Про це повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший").

У відповіді від 4 червня від Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю спецслужба посилається на 521 статтю закону "Про запобігання корупції", яка передбачає "окремий порядок контролю осіб, які займають посади у органах, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність".

"Жодних винятків в частині відкритого опублікування декларацій для таких посадовців (навіть тих, хто призначається на посади в СБУ указами президента України) законом не визначено", − мовиться у відповіді.

У СБУ зазначили, що метою вказаної норми є "унеможливлення розкриття" належності таких осіб до вищезазначених органів, персональних даних членів їхніх сімей тощо.

Та додали, що декларації співробітників подаються до внутрішньої автоматизованої системи СБУ, до якої мають доступ співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) як контролюючого органу.

У спецслужбі також не уточнили, чи подав Іван Баканов декларацію до внутрішньої системи.

Нагадаємо: