Саакашвілі зустрівся з Епіфанієм
Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 4 червня зустрівся з третім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.
Як повідомляє прес-служба Православної церкви України, вони обговорили "процес визнання Православної церкви України іншими помісними православними церквами, та зокрема, Грузинською православною церквою".
Йшлося також про поточну міжконфесійну ситуацію в нашій країні та справу єднання усього українського православ’я.
Зазначається, що Саакашвілі "високо оцінив діяльність предстоятеля, спрямовану на розбудову помісної Української православної церкви".
У свою чергу, митрополит Епіфаній зазначив, що попереду ще чимало роботи.
За його словами, хоча Москва намагається чинити перешкоди, автокефалію Української Церкви визнають і єднання православних українців навколо неї усе одно відбудуться.
Нагадаємо:
- 29 травня колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі повернувся до Києва, адже 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка й повернув Саакашвілі громадянство України.
- 3 червня Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху нових сил" підтримати партію Зеленського "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради.
- 4 червня міський голова Києва Віталій Кличко запропонував Саакашвілі об’єднати зусилля й очолити партію "Удар", яка також братиме участь у дострокових виборах Верховної Ради.
- У Грузії проти Саакашвілі порушено низку справ, його батьківщина вимагає екстрадиції свого колишнього президента.
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