Саакашвілі зустрівся з Епіфанієм

Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній 4 червня зустрівся з третім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Як повідомляє прес-служба Православної церкви України, вони обговорили "процес визнання Православної церкви України іншими помісними православними церквами, та зокрема, Грузинською православною церквою".

Йшлося також про поточну міжконфесійну ситуацію в нашій країні та справу єднання усього українського православ’я.

Митрополит Епіфаній зустрівся з Міхеілом Саакашвілі. pomisna.info

Зазначається, що Саакашвілі "високо оцінив діяльність предстоятеля, спрямовану на розбудову помісної Української православної церкви".

У свою чергу, митрополит Епіфаній зазначив, що попереду ще чимало роботи.

За його словами, хоча Москва намагається чинити перешкоди, автокефалію Української Церкви визнають і єднання православних українців навколо неї усе одно відбудуться.

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